موسكو: لا يوجد حتى الآن حديث عن فصل روسيا عن نظام "سويفت" ومستعدون لذلك

موسكو - سبوتنيك. وقال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك":" كما نفهم، حتى الآن، لا يوجد حديث عن فصل روسيا عن نظام" سويفت" للمدفوعات الدولية".

© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation