موسكو: لا يوجد حتى الآن حديث عن فصل روسيا عن نظام "سويفت" ومستعدون لذلك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن سيناريو فصل روسيا عن نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية لا يزال يعتبر افتراضيا، كون ذلك لم يحدث حتى الآن، لافتا إلى أن موسكو تستعد لمثل هذا الحدث، وبدأت العمل على إنشاء نظام بديل.

موسكو - سبوتنيك. وقال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك":" كما نفهم، حتى الآن، لا يوجد حديث عن فصل روسيا عن نظام" سويفت" للمدفوعات الدولية".

وأضاف: "لكن من الضروري أن نكون مستعدين نظرًا لعدم قدرتنا على التنبؤ بحدوث ذلك"، لافتا إلى أن "روسيا تعمل على ذلك منذ فترة طويلة لأنه ضرورة موضوعية" .

وأكد بيريشيفسكي، ردا على سؤال حول ما إذا كان العمل جاري في روسيا على إنشاء بديل لنظام الدفع الدولي "سويفت "، قائلا: "مثل هذا العمل بدأ".

وكان العديد من المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين، في وقت سابق، الولايات المتحدة وأوروبا إلى تشديد العقوبات ضد روسيا، في حالة تصعيد الوضع في شرق أوكرانيا.

وشددوا على أهمية تجميد حسابات رجال الأوليغارشية الروس أو فصل روسيا عن نظام سويفت في حالة حدوث تصعيد.