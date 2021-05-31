تسجيل
04:27 GMT31 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا

    موسكو: لا يوجد حتى الآن حديث عن فصل روسيا عن نظام "سويفت" ومستعدون لذلك

    © Sputnik . Anton Denisov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048699078_0:0:3322:1869_1200x675_80_0_0_d29da8cf829ef660f9fd9bf095e17aac.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202105311049114353-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B0%D9%84%D9%83/

    أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن سيناريو فصل روسيا عن نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية لا يزال يعتبر افتراضيا، كون ذلك لم يحدث حتى الآن، لافتا إلى أن موسكو تستعد لمثل هذا الحدث، وبدأت العمل على إنشاء نظام بديل.

    موسكو - سبوتنيك. وقال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك":" كما نفهم، حتى الآن، لا يوجد حديث عن فصل روسيا عن نظام" سويفت" للمدفوعات الدولية". 

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
    © Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
    لافروف: روسيا تملك نظام دفع مالي بديل لـ"سويفت".. فيديو

    وأضاف: "لكن من الضروري أن نكون مستعدين  نظرًا لعدم قدرتنا على التنبؤ بحدوث ذلك"، لافتا إلى أن "روسيا تعمل على ذلك منذ فترة طويلة لأنه ضرورة موضوعية" .

    وأكد بيريشيفسكي، ردا على سؤال حول ما إذا كان العمل جاري في روسيا على إنشاء بديل لنظام الدفع الدولي "سويفت "، قائلا: "مثل هذا العمل بدأ".

    وكان العديد من المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين، في وقت سابق، الولايات المتحدة وأوروبا إلى تشديد العقوبات ضد روسيا، في حالة تصعيد الوضع في شرق أوكرانيا.

    وشددوا على أهمية تجميد حسابات رجال الأوليغارشية الروس أو فصل روسيا عن نظام سويفت في حالة حدوث تصعيد.

    انظر أيضا:

    لافروف: روسيا تملك نظام دفع مالي بديل لـ"سويفت".. فيديو
    استهدف جيجي حديد سابقا... القبض على خمسيني حاول اقتحام شقة تايلور سويفت
    النساء يهيمن على جوائز "غرامي" الكبيرة... وبيونسيه وتايلور سويفت تصنعان التاريخ
    تايلور سويفت تحصد لقب فنانة العام
    تايلور سويفت تتبرع بغيتار موقع لصالح متضررين من كورونا
    البرلمان الروسي يعلق على دعوات أوروبا لفصل روسيا عن نظام "سويفت"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فنانون يؤدون عرضًا خلال احتجاجات جديدة ضد حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في ميديلين، كولومبيا 26 مايو 2021
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    بايدن يعد نتنياهو بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية
    كيف تحافظ على أمن اسرائيل؟
    إنفوجراف.. مصر تتوسع في أفريقيا بـ4 اتفاقيات دفاعية
    مصر تتوسع في أفريقيا بـ4 اتفاقيات دفاعية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك