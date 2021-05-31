الخارجية الروسية: من المهم أن تحمي روسيا نفسها في حال انقطاع نظام "سويفت"

أعلن دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه من المهم بالنسبة لروسيا أن تؤمن نفسها في حالة الانفصال عن أنظمة الدفع العالمية، لكن لا ينبغي لها أن تسعى لتحقيق ذلك بنفسها.

وقال: "لست متأكدًا من أننا بحاجة إلى "غاية ذاتية" على شكل الاستقلال عن أنظمة الدفع العالمية - نحتاج إلى أن نكون قادرين على تحقيق مصالحنا الخاصة، وإجراء المدفوعات والتسويات للعمليات التجارية. إذا حدث مثل هذا الانفصال، فمن المهم أن نكون مستعدين لذلك، لكن لا ينبغي أن نجتهد من أجل ذلك".

ووفقا له، جميع اللاعبين في العالم الحديث مترابطون والعزلة لن تؤدي إلى أي شيء جيد، لذلك يجب أن يكون الاقتصاد غير مسيس. وأضاف "لكن في نفس الوقت، مهمتنا الاستعداد، إذا لزم الأمر، لحماية أنفسنا".

وتابع: "أنا، في الواقع، على ثقة من أننا لن ننفصل عن SWIFT في المستقبل القريب، أو ربما لن يتم قطع اتصالنا أبدًا، ولكن حتى إذا حدث هذا، فنحن على استعداد لدفع ثمن السلع والخدمات مع شركائنا الرئيسيين، على أي حال، هذا ضروري. علاوة على ذلك، ليس فقط نحن مهتمون بهذا، ولكن أيضًا أولئك الذين يتاجرون معنا".

وكان العديد من المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين دعوا، في وقت سابق، الولايات المتحدة وأوروبا إلى تشديد العقوبات ضد روسيا، في حالة تصعيد الوضع في شرق أوكرانيا.

وشددوا على أهمية تجميد حسابات رجال "الأوليغارشية الروس" أو فصل روسيا عن نظام "سويفت" في حالة حدوث تصعيد.