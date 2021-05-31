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    مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا

    موسكو تعلق على تصريحات الاتحاد الاوروبي حول فرض عقوبات ضد مينسك

    © Sputnik . Anton Denisov
    روسيا
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    أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، أن موسكو ستدافع عن بيلاروسيا وستساعدها إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على مينسك.

    موسكو - سبوتنيك. وقال بيريشيفسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "أعتقد أننا سندافع عن شريكتنا بيلاروسيا وسنساعد حلفاءنا، وما يبتكره الغربيون ضد بيلاروس يثير مشاعر سلبية، لأنه وقبل كل شيء يجب إجراء تحقيق بما حدث، ثم التفكير بطريقة الرد".

    وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية، أنها تعمل مع الاتحاد الأوروبي وشركاء وحلفاء آخرين، على وضع قائمة من العقوبات ضد مسؤولين بارزين في حكومة بيلاروسيا ردا على الهبوط الاضطراري لطائرة "راين إير" الأيرلندية بسبب تقارير حول تفخيخ الطائرة.

    كما أعلن مكتب الادعاء العام في ليتوانيا، أن "مدعين فتحوا تحقيقا جنائيا في حادث تحويل مسار الطائرة

    وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء، يجب أن يدفع ثمنا غاليا لإجباره طائرة تجارية على الهبوط في روسيا البيضاء من أجل اعتقال صحفي معارض كان على متنها.

    كما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن كندا تدرس خيارات لفرض عقوبات إضافية على بيلاروسيا بسبب حادثة الطائرة، مضيفا: "سلوك نظام بيلاروسيا فظيع وغير قانوني وغير مقبول على الإطلاق".

    البيت الأبيض
    © REUTERS / Jim Bourg
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    وقرر قادة أوروبيون تكليف مجلس الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات لإغلاق الأجواء أمام شركات طيران بيلاروسيا.

    وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "راين إير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنوس، هبطت، أمس الأحد، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة، أكدت عدم صحة ذلك؛ وأقدمت لجنة التحقيقات في بيلاروسيا على فتح قضية جنائية حول تقرير كاذب بوجود قنبلة.

    وفي حادثة مشابهة في عام 2013، تم تحويل مسار طائرة رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس خلال رحلة متجهة من موسكو إلى بوليفيا، للهبوط في فيينا للاشتباه في وجود الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن على متنها. وفي وقت لاحق، تم فتح المجال الجوي الأوروبي للطائرة.

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