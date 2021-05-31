الخارجية الروسية تكشف عن المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

كشف مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، اليوم الاثنين، عن الضيوف الأجانب المشاركين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2021.

وأكد بيريشيفسكي، مشاركة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس في الجلسة العامة عبر الفيديوكونفرس.

كما أشار إلى أن أكثر من 20 وزيرًا للصناعة الخارجية والعديد من رؤساء ونواب رؤساء البرلمانات وعدد من المنظمات الدولية سيشاركون في المنتدى.

وتابع بيريشيفسكي بقوله: "المتوقع أن يلقي رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، خطابًا عبر الفيديوكونفرس"، لافتا إلى أن الموضوع الرئيسي للمنتدى سيكون عن تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021 سيعقد في الفترة من 2 إلى 5 حزيران / يونيو في معرض إكسبوفورم ومركز المؤتمرات في سانت بطرسبرغ، بحضور حوالي خمسة آلاف شخص.