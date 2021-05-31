الخارجية الروسية تكشف عن المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

وأكد بيريشيفسكي، مشاركة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس في الجلسة العامة عبر الفيديوكونفرس.
وأضاف بيريشيفسكي: "فيما يتعلق بالحضور الشخصي نتوقع مشاركة ضيوف مميزين مثل نائب رئيس فنزويلا، وسبعة نواب لروساء وزراء: أذربيجان وقطر ومقدونيا الشمالية وسلوفاكيا وسلوفينيا والصومال وتركمانستان. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حضور خمسة وزراء خارجية: البحرين والمجر ومنغوليا ونيجيريا وسلوفاكيا".© Sputnik . Alexey Drujinin
كما أشار إلى أن أكثر من 20 وزيرًا للصناعة الخارجية والعديد من رؤساء ونواب رؤساء البرلمانات وعدد من المنظمات الدولية سيشاركون في المنتدى.
وتابع بيريشيفسكي بقوله: "المتوقع أن يلقي رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، خطابًا عبر الفيديوكونفرس"، لافتا إلى أن الموضوع الرئيسي للمنتدى سيكون عن تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021 سيعقد في الفترة من 2 إلى 5 حزيران / يونيو في معرض إكسبوفورم ومركز المؤتمرات في سانت بطرسبرغ، بحضور حوالي خمسة آلاف شخص.
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