وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الأرميني الوضع في إقليم قره باغ

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الأرميني فاغارشاك أروتيونيان، اليوم الاثنين، علاقات التعاون بين بلديهما والوضع في إقليم قره باغ.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد: "في الـ 31من شهر أيار/ مايو، أجرى وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، محادثات هاتفية مع وزير دفاع جمهورية أرمينيا، فاغارشاك أروتيونيان، بحث معه خلالها قضايا التعاون الثنائي والوضع في المنطقة ومجالات تنفيذ مهام وحدة حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ".

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لا ترى سببا لـ " تأجيج الانفعالات" بسبب الوضع على الحدود الأرمينية-الأذربيجانية؛ مشيرًا إلى أن موسكو مستعدة لمساعدة يريفان وباكو في ترسيم الحدود بينهما.

يذكر أنه سبق وأفادت وزارة الدفاع الأرمينية، يوم 12 أيار /مايو، بأن القوات المسلحة الأذربيجانية حاولت القيام بتنفيذ أعمال معينة بهدف "ترسيم" الحدود في أحد القطاعات التابعة لمقاطعة سيونيك، دون أن تفصح الوزارة عن نوع الأعمال التي قام بها العسكريون الأذربيجانيون.

وبحث وزيرا الخارجية الروسي والأرميني، سيرغي لافروف وأرا أيوازيان، قبل ذلك، تطورات الأوضاع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وفي ذات الصدد، طلب نيكول باشينيان، القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرميني من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية، استفسارات من منظمة معاهدة الأمن الجماعي فيما يتعلق بالوضع في منطقة سيونيك.

جدير بالذكر، أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ (المتنازع عليه)، دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الثاني /نوفمبر 2020.