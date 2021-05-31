بوغدانوف يلتقي سفير جيبوتى لدى روسيا

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، سفير جمهورية جيبوتي لدى روسيا، محمد علي كامل، بناء على طلبه.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي الجيبوتي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، بما في ذلك مشاركة وفد جيبوتي في أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الرابع والعشرين.

🇷🇺🇩🇯 31 мая замглавы МИД России М.Л.#Богданов принял Посла #Джибути в России М.А.Камиля по его просьбе.



Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-джибутийского сотрудничества.



🔗 https://t.co/ABEPxqkZ2C#РоссияДжибути pic.twitter.com/6q8NHzRVBy — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) May 31, 2021

كما تطرق الجانبان وفق بيان الخارجية إلى تنظيم زيارة عمل لوزير الخارجية الجيبوتي محمود على يوسف إلى موسكو.

وسيعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021، في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/ يونيو المقبل، بشكل مباشر في مركز المعارض والمؤتمرات "إكسبوفوروم".