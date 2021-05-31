لافروف: السلطات الروسية تستعد لاحتمال فصلها عن نظام "سويفت" المالي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن السلطات الروسية تستعد لاحتمال فصل النظام المصرفي في البلاد عن نظام "سويفت" المالي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "نحن لا نستبعد أي شيء. أنا متأكد من أن حكومتنا ومصرفنا المركزي والسلطات المالية ذات الصلة تعد الحلول الممكنة إذا جرت محاولة لتقويض قدرتنا على ضمان التبادل الحر في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف، ضمن إطار منظمة التجارة العالمية".

وأضاف لافروف: "توجد تقارير منتظمة في الصحافة تفيد بأن روسيا قد تعزل عن نظام "سويفت" في إطار أشد العقوبات الغربية صرامة".

وفي وقت سابق أقر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه فصل روسيا عن نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية، مشيرا إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي "لديها وسائل محدودة للضغط على روسيا".

يشار إلى أن سويفت، هو نظام دولي لتحويل المعلومات وإجراء عمليات المدفوعات بين البنوك، وترتبط به أكثر من 11 ألف مؤسسة كبيرة في 200 دولة، وروسيا هي واحدة من أكثر المشاركين نشاطا في هذه المنظومة.