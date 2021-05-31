بوتين يصف سيارة "أوروس" الروسية بأنها ذات جودة عالية

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، سيارة "آوروس" الفاخرة، التي تنتج في جمهورية تتارستان شرقي البلاد، بأنها ذات جودة عالية تلبي المعايير الدولية.

وأشار الرئيس بوتين، في حفل إطلاق مصنع "أوروس"، في مدينة إيلابوغا، إلى أنه سيكون على هذه السيارات طلبا في السوق العالمية.

وقال: "أتعلمون، إنني أقود مثل هذه السيارات، وقمت بقيادتها بنفسي عدة مرات. إنها سيارة عالية الجودة تلبي جميع المعايير العالمية".

وأضاف الرئيس بوتين: "حوالي 70% من مكونات سيارات "أوروس"، تنتجها شركات روسية، هذه فرصة جيدة بالنسبة لهم لإتقان التكنولوجيات الجديدة، والحصول على حجوزات جديدة".

В особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане состоялось торжественное открытие серийного производства автомобилей Aurus https://t.co/9Kc94SzeEA pic.twitter.com/26Bs3yFjau — Мотор (@MotorRu) May 31, 2021

كما أشار الرئيس بوتين، إلى أن "الإنتاج المتسلسل لسيارة "أوروس"، سيعزز وجود السيارات الروسية في السوق الدولية، وسيزيد من صادرات التكنولوجيا الفائقة".

وختم الرئيس الروسي حديثه، قائلا: "نأمل أن يعزز الإنتاج المتسلسل لسيارات أوروس، من وجود السيارات الروسية في السوق الدولية. وأن يعطي فرصة لزيادة تصدير المنتجات عالية التقنية".

وأعلنت شركة "أوروس" لصناعة السيارات، اليوم الاثنين، أنه "يخطط لإنتاج أول شحنة من المركبات في حزيران/ يونيو المقبل"، كما بدأ إنتاج سلسلة السيارات الفخمة من أسرة "آوروس- سينتا"، في مصنع مدينة إيلابوغا الروسية.

В России запущен серийный выпуск автомобилей Aurus https://t.co/j5G5EPLuts pic.twitter.com/XJ4Tt4ymQT — Ruposters (@Ruposters) May 31, 2021

ومن المقرر إطلاق مبيعات "أوروس" على المدى الطويل في الصين وأوروبا الغربية أيضا، كما يخطط لبيع جزء كبير منها في الأسواق الخارجية، وخاصة في الشرق الأوسط.

وورد سابقا في الشركة، أن تكلفة السيارة في التكوين الأساسي يبلغ نحو 18 مليون روبل روسي (ما يقارب 240 ألف دولار).

На заводе Ford-Sollers в особой экономической зоне "Алабуга" стартовало серийное производство российских автомобилей Aurus Senat. Машина укомплектована 4,4-литровым мотором производительностью 598 л. с. Двигатель сочетается с девятискоростной автоматической трансмиссией. pic.twitter.com/Q7XyDZ78dR — Россия №1 (@Russia_Number_1) May 31, 2021

و"أوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" المخصصة لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأطلق مشروع "كورتيج" بتوجيه من الرئيس بوتين، سنة 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية، وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي، بتوفير السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين، والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

وفي شباط/ فبراير2019، وقعت شركة "توازن" الإماراتية اتفاقية دخلت بموجبها شريكا استراتيجيا في مشروع "أوروس"، واستحوذت على 36% في المشروع، باستثمار قيمته 110 ملايين يورو، على مدى السنوات الثلاث القادمة.