لافروف يرد على بايدن: مستعدون لمناقشة كل شيء بما في ذلك مشاكل أمريكا الداخلية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا مستعدة لمناقشة موضوع حقوق الإنسان مع الجانب الأمريكي، فلا توجد موضوعات محظورة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي، ردا على طلب للتعليق على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يريد مناقشة "حقوق الإنسان في روسيا" في القمة الثنائية المقبلة: "إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، قال الرئيس (جو) بايدن إنه سيثير بالتأكيد موضوع حقوق الإنسان مع رئيسنا، لأنه كما أوضح، بشأن حقوق الإنسان، بشأن هذه القيم، نظام الدولة الأمريكي بأكمله، لا يمكنه تجاهل هذه القضايا"، مضيفا:

حسنًا، وفقًا لهذا المنطق، لدينا أيضًا قيمًا تُبنى عليها دولتنا ومجتمعنا، والتي تفترض مسبقًا الالتزام بمبادئ خطيرة إلى حد ما انتهكها زملاؤنا الغربيون في الممارسة. لذلك، نحن مستعدون للتحدث، وليس لدينا موضوعات ممنوعة، سنناقش كل ما نراه ضرورياً وسنكون مستعدين للإجابة على تلك الأسئلة التي سيطرحها الجانب الأمريكي، وهذا ينطبق أيضاً على حقوق الإنسان.

ونوه لافروف أيضًا إلى أن الجانب الروسي سيكون مستعدًا لمناقشة وطرح كل شيء، بما في ذلك المشكلات الموجودة في الولايات المتحدة، قائلا:

على سبيل المثال، نحن نتابع باهتمام اضطهاد هؤلاء الأشخاص المتهمين بأعمال الشغب في 6 يناير من هذا العام.

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية-الأمريكية في 16 يونيو في جنيف. وفي وقت سابق ، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جين بساكي إن بايدن سيناقش الاستقرار الاستراتيجي وأوكرانيا وبيلاروسيا في اجتماع مع نظيرها الروسي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد إنه سيتطرق خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان.