باتروشيف: استراتيجية الأمن الجديدة تتضمن حماية روسيا من المخاطر

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، إن استراتيجية الأمن القومي الروسي الجديدة تتضمن الأحكام المتعلقة بالحفاظ على القدرات النووية واستعداد القوات المسلحة للاستخدام القتالي.

وأضاف باتروشيف خلال مقابلة صحفية، مع "روسيسكايا غازيتا": أن "التغيرات في الوضع العسكري - السياسي وزيادة المخاطر والتهديدات العسكرية تتطلب توضيح المهام التي يتم تنفيذها في إطار الأولوية الوطنية الاستراتيجية، وهي (الدفاع عن البلاد وإنتاج أسلحة متطورة)".

وأشار باتروشيف إلى أن "الاستراتيجية المحدثة تولي اهتماما خاصا أيضا للحفاظ على إمكانات الردع النووي واستعداد القوات المسلحة للاستخدام القتالي، والحفاظ على الريادة في تطوير وإنتاج أسلحة متطورة، في مستوى جيد، وأن النسخة الجديدة من استراتيجية الأمن القومي الروسي تؤكد شرعية اتخاذ إجراءات لاعتراض المخاطر التي تهدد السيادة الروسية".

هذا ووافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2020، على استراتيجية تطوير منطقة القطب الشمالي التابعة لروسيا وضمان الأمن القومي حتى عام 2035، وتم نشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.