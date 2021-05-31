باتروشيف: أمن المعلومات أولوية وطنية في استراتيجية الأمن القومي الروسي

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، أن أمن المعلومات هو أحد أولويات النسخة الجديدة من استراتيجية الأمن القومي الروسي.

وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا: "إن زيادة ظهور فاعلية هذه التهديدات استلزم تشكيل أولوية وطنية استراتيجية جديدة في أمن المعلومات. ويجب أن يضمن تنفيذها سيادة البلاد في مجال المعلومات".

وأوضح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، أن هذه التهديدات تتمثل في استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات للتدخل في شؤون روسيا الداخلية، وزيادة عدد الهجمات الإلكترونية بشكل كبير على موارد المعلومات الروسية، ورغبة الشركات العملاقة في تعزيز السيطرة على موارد المعلومات الخاصة بالإنترنت، وكذلك نشر معلومات غير دقيقة على نطاق واسع، وتزايد الجريمة باستخدام التقنيات الرقمية.

كما أشار باتروشيف، اليوم إلى أن استراتيجية الأمن القومي الروسي الجديدة تتضمن الأحكام المتعلقة بالحفاظ على القدرات النووية واستعداد القوات المسلحة للاستخدام القتالي.

وقال إن "التغيرات في الوضع العسكري - السياسي وزيادة المخاطر والتهديدات العسكرية تتطلب توضيح المهام التي يتم تنفيذها في إطار الأولوية الوطنية الاستراتيجية، وهي (الدفاع عن البلاد وإنتاج أسلحة متطورة)".

هذا ووافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2020، على استراتيجية تطوير منطقة القطب الشمالي التابعة لروسيا وضمان الأمن القومي حتى عام 2035، وتم نشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.