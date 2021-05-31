بوتين يكشف عن السمة المميزة للرجال الروس

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، آنا كوزنتسوفا، عن السمة المميزة للرجال الروس.

ونشرت قناة الكرملين على "تلغرام" اليوم الاثنين، مشاهد اللقاء الذي تسأل فيه كوزنتسوفا:" لماذا نادراً ما يطلب الآباء المساعدة".

وردا على السؤال يقول بوتين: "يسعى الرجل الروسي دائمًا للتغلب على كل الصعوبات بنفسه".

وقدمت كوزنتسوفا خلال الاجتماع تقريرا سنويا عن حالة حماية حقوق الأطفال في روسيا.