قطر مستعدة للسماح بدخول السياح الروس إليها بهذا الشرط

يشارك وفد من المجلس الوطني للسياحة في قطربأعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي سيعقد في الفترة من 2 إلى 5 يونيو. وستكون قطر ضيف شرف هذا المنتدى، بالمقابل موسم السياحة اقترب، وجائحة الفيروس التاجي لا تزال ترعب الدول.

وقال المدير التنفيذي للمجلس الوطني للسياحة، برتولد أندرياس ترينكل، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قطر مستعدة للسماح للسائحين من روسيا بدخول البلاد وذلك بعد اعتماد "بطاقة السفر الرقمية" الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وموافقة منظمة الصحة العالمية على لقاح "سبوتنيك-V" الروسي.

وأضاف: "مسألة دخول السائحين هي قضية معقدة تتكون من جانبين: ماهية اللقاحات المعترف بها من قبل أي دولة ووثائق التطعيم. وبموجب الفقرة الأولى، ستنسق قطر إجراءاتها مع قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وتعترف بتطعيم كل من تلقاها".

ووفقًا له، يجب أولاً الموافقة على جميع الإجراءات من قبل الهيئات التنظيمية التابعة لوزارة الصحة القطرية ، التي تدرس الموقف باستمرار وتقدم التوصيات.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، قد أعرب اليوم الاثنين، عن رغبة الشركة في استئناف رحلاتها إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية في القريب العاجل.

هذا وتحتضن روسيا منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي، الذي سيعقد في الفترة من 2 إلى 5 يونيو/ حزيران المقبل، في معرض إكسبوفورم ومركز المؤتمرات في سانت بطرسبورغ، بحضور نحو خمسة آلاف شخص.