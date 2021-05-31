رئيسا وزراء روسيا وبيلاروسيا يناقشان هاتفيا تعزيز التعاون بين البلدين

ناقش رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، التفاعل وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل وإدارة الضرائب.

وقال بيان للحكومة الروسية، اليوم الاثنين إن "رئيسي وزراء روسيا وبيلاروس ناقشا خلال اتصال هاتفي تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل والطاقة وإدارة الضرائب".

وأضاف البيان أن "رئيسي الحكومتين ناقشا قضايا التعاون التجاري والاقتصادي"، لافتًا إلى أنه "تم إيلاء اهتمام خاص للتفاعل في مجالات الطاقة والنقل، وكذلك في إدارة الضرائب".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن موسكو ستدافع عن بيلاروس وستساعدها إذا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على مينسك.

وقال بيريشيفسكي: "أعتقد أننا سندافع عن شريكتنا بيلاروس، سنساعد حلفاءنا، وما يبتكره الغربيون ضد بيلاروس يثير مشاعر سلبية مطلقة، لأنه قبل كل شيء يجب إجراء تحقيق حول ما حدث، من ثم التفكير بطريقة الرد، بدلا من الإدلاء بتصريحات متسرعة" .

وفي الوقت نفسه، شدد بيريشيفسكي، على أن نهج موسكو "لا يتمثل في اتخاذ إجراءات متهورة". وأضاف أنه فيما يتعلق بعبور الغاز الروسي على وجه الخصوص، "من الضروري حساب مدى تأثير ذلك على الاقتصاد والعقود القائمة".