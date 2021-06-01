وفد ألماني ينطلق إلى الولايات المتحدة لمناقشة مشروع "التيار الشمالي-2"

انطلق وفد ألماني رفيع المستوى، هذا الأسبوع، إلى الولايات المتحدة بهدف مناقشة مشروع "التيار الشمالي-2.\\\

موسكو -سبوتنيك. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مجموعة "فونكي" الإعلامية، أنه وفقا لمصادر في الأوساط الحكومية الأمريكية والألمانية، انطلق فريق مفاوضات تابع للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل إلى واشنطن.

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتقوم شركة "نورد ستريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهي شركة غازبروم الروسية.

ويقوم الشركاء الأوروبيون الممثلون بشركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50 في المئة.

وتعارض الولايات المتحدة بنشاط المشروع حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2"، مطالبة الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

وأقر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن فرض عقوبات ضد بناء مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي- 2" في أوروبا، غير مجد في هذه المرحلة ، كون المشروع على وشك الانتهاء.

وأعلنت شركة "نورد ستريم 2 أي جي"، المشغلة لمشروع "التيار الشمالي-2"، في نيسان/أبريل الماضي، أن سفينة " الأكاديمي تشيرسكي، قد بدأت بمد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" في المياه الدنماركية، والذي بدأته شركة أنابيب فورتونا منذ بداية شباط/فبراير.

هذا وقد أكملت شركة "نورد ستريم – 2"، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، العمل على مشروع الغاز الروسي "التيار الشمالي-2" في المنطقة الاقتصادية الخالصة بألمانيا.