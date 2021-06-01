بالفيديو... وزير الصناعة الروسي يختبر سيارة "أوروس" الهيدروجينية

قام وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بتجربة السيارة الروسية الجديدة "أوروس- سينات" العاملة على الهيدروجين، والتي طورها علماء في معهد الأبحاث الروسي للسيارات "نامي".

واختبر الوزير الروسي مانتوروف عينة من السيارات التي يتم تطويرها في معهد الأبحاث الروسي للسيارات "نامي"، والتي تتميز بعمل سلسلة منها على الهيدروجين.

وقال مانتوروف بهذا الصدد: "أوروس -سينات اليوم ليس فقط دعاية وإعلان، فهي سيارة متطورة ويتم اليوم تطوير عينة منها لتعمل ليس على مادة البنزين فقط بل على الهيدروجين واليوم أتيحت لي الفرصة للتعرف على هذه العينة".

ومن جهته قال رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، أن السيارة الوطنية عالية الجودة وهي مثال يجب يحتذى به.

وقامت شركة السيارات الروسية "أوروس" بافتتاح مصنع لصناعة السيارات في قازان الروسية، وشارك في عملية الإطلاق كل من رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، ووزير الصناعة الروسي، ومشاركة الرئيس الروسي فلاديمير عبر تقنية الفيديو.