الكرملين: التحضير للقمة الروسية الأمريكية مستمر ولا نية لتقويض جدول الأعمال

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن التحضير للقمة الروسية الأمريكية مستمر، مشيرا إلى أن أحدا لا ينوي تقويض جدول الأعمال المتفق عليه بين الطرفين.

وجاء تصريح بيسكوف بعد سؤال أحد الصحفيين بشأن التحضيرات للقمة المرتقبة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، في جنيف قائلا: "التحضيرات للقمة مستمرة، ولا أحد ينوي تقويض جدول أعمال القمة بين الطرفين".

هذا وأعلن الكرملين، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جون بايدن، يلتقيان في جنيف يوم 16 حزيران/ يونيو.

وقال الكرملين: "وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، يعقد رئيس روسيا فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن في 16 يونيو في جنيف".

وأضاف أن الرئيسين "يناقشان وضع وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأمريكية، وقضايا الاستقرار الاستراتيجي، فضلا عن القضايا الحيوية، بما في ذلك التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية".