بوتين: المخاطر المرتبطة بالوباء ما زالت قائمة

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المخاطر المرتبطة بالوباء ما زالت قائمة، على الرغم من أن روسيا تخرج تدريجيا من هذا الوضع.

موسكو - سبوتنيك. قال بوتين: "لسوء الحظ، ما زالت المخاطر المرتبطة بالوباء قائمة، ولكن نحن نخرج تدريجيا من هذا الوضع، ومع ذلك المخاطر والقلق كثيرة".

وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/ أغسطس الماضي، طوره مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.