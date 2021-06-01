لافروف: فكرة منطقة المحيطين الهندي والهادئ لها خلفية تصادمية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن فكرة الولايات المتحدة واليابان وأستراليا تشكيل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ" لها خلفية تصادمية.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير خارجية منغوليا: "شاركنا تقييماتنا للمبادرات التي تروج لها الآن الولايات المتحدة وأستراليا واليابان لتشكيل ما يسمى بمنطقة المحيطين الهندي و الهادئ ، وقد أظهرنا خلفية المواجهة العلنية لهذه الفكرة وتركيزها على انهيار هياكل التعاون تلك، المفتوحة والشاملة، التي تم إنشاؤها لعقود حول رابطة دول جنوب شرق آسيا التابعة لـ (آسيان)".

الولايات المتحدة، أعلنت في وقت سابق، أنها ستجري محادثات مع أستراليا والهند واليابان، في حوار يسعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من خلاله لتجديد ما يسمى بالتحالف "الرباعي" (كواد) مع هذه البلدان.

وتتهم الصين الولايات المتحدة، التي تقود جهود لتشكيل جبهة مشتركة بين حلفائها، بالتفكير "بعقلية الحرب الباردة" والتحيز الأيديولوجي.

وتم إطلاق "الحوار الأمني الرباعي" عام 2007، ومؤسس فكرة "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي، الذي كان متحمساً لإيجاد شركاء من أجل إقامة توازن مع الصين الصاعدة بقوة.