بوتين يستذكر والدته خلال اجتماع مع العوائل الكبيرة عبر الإنترنت

هنأ بوتين بمناسبة اليوم العالمي لحماية الأطفال، الأسر متمنيا لهم السعادة والازدهار والصحة، كما تم منح وسام "المجد الأبوي" في نهاية اللقاء الذي تم عبر الإنترنت.

واستذكر الرئيس الروسي والدته قائلا "كانت والدتي تعمل مربية في المستشفيات وحارس ليلي، من أجل رعايتي خلال النهار، لديكم الكثير من الأطفال، أعلم كم يحتاجون إلى جهد ووقت".

يشار إلى أن سلسلة من القوانين والأنظمة الروسية شرعت مؤخرا للتحفيز على الإنجاب، فبدءا من عام 2020 تم رفع الحد الأدنى من الإعانات الحكومية التي تقدمها للمولود الأول والثاني، كما يشمل القانون الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لمجموعة من القوانين التي تخفض الأعباء الضريبية على هذه الأسر ومنحها امتيازات خاصة في القروض.