روسيا تزيد عدد الرحلات الجوية مع مصر إلى 7 أسبوعيا

أعلن المقر التشغيلي للوقاية من استيراد انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا عن زيادة عدد الرحلات الجوية بين روسيا ومصر إلى سبع رحلات أسبوعيا اعتبارًا من 10 يونيو/حزيران.

وكتبت السفارة الروسية في مصر في تغريدة "قرر المقر التشغيلي للوقاية من استيراد وانتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا على زيادة عدد الرحلات الجوية بين روسيا ومصر (بين موسكو والقاهرة) إلى سبع رحلات أسبوعيا اعتبارًا من 10 يونيو".

وفي وقت سابق من اليوم قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرحلات التفتيشية إلى مصر قد تمت بالفعل وستتخذ الحكومة القرار بشأن موعد استئناف الرحلات إلى المنتجعات بعد دراسة نتائج هذه الرحلات.

وأعلن مقر عمليات مكافحة كورونا في روسيا يوم أمس عن استئناف الرحلات الجوية مع 8 دول، منها لبنان والمغرب وزيادة الرحلات الجوية مع 10 دول منها مصر وقطر، ابتداءً من 10 يونيو/حزيران، إضافة إلى رفع القيود عن بريطانيا وتمديد الحظر مع تركيا.