سلطات سان بطرسبورغ تصدر قرارات تتعلق بمباريات بطولة الأمم الأوروبية

قال المحافظ ألكسندر بيغلوف، إنه سيتم بث مباريات كأس الأمم الأوروبية 2020 UEFA في ساحة القصر في سان بطرسبورغ، مشيرا إلى أنه لن يتم بيع البيرة أمام متحف إرميتاج في المدينة.

وقال المسؤول الروسي:

"لقد أظهرت تجربة كأس العالم 2018 أن الاهتمام الأكبر سببه بث المباريات. لذلك، في سياق الوباء، تقرر توسيع مساحة المشاهدة واستخدام ساحة القصر. وضعنا شرطًا هو لا لبيع البيرة أمام متحف الإرميتاج ".

من جهة ثانية قال ألكسندر بيغلوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن معدل إشغال الاستاد في جزيرة كريستوفسكي في سان بطرسبورغ خلال مباريات كأس الأمم الأوروبية 2020 سيكون 50٪ ، وقد تم الاتفاق مع هيئة حماية المستهلك الروسية (روس بوتريب نادزور)".

وقال بيغلوف: "حتى الآن، تم تحديد نسبة إشغال 50٪ من ملعب كرة القدم في جزيرة كريستوفسكي والمناطق الرسمية لمشجعي البطولة. وقد تم الاتفاق على القضية مع إدارة سان بطرسبورغ لهيئة حماية المستهلك الروسية وغيرها من الإدارات المعنية".

ستقام البطولة في 11 مدينة أوروبية، بما في ذلك سان بطرسبورغ، في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو. وسيلعب المنتخب الروسي ضمن المجموعة الثانية ضد منتخبات بلجيكا وفنلندا والدنمارك.