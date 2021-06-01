لافروف: حلف الناتو لديه خطط خبيثة تجاه روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" خططا خبيثة تجاه روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وأكد لافروف عقب مباحثات مجلس وزراء خارجية مجموعة بريكس عبر الفيديو أن التوقف عن اقتراب الناتو من الحدود الروسية هو أحد الالتزامات التي تعهد بها حلف شمال الأطلسي.

وقال لافروف: "إنهم لا يتجاهلونها فقط، ولكن عندما نقترح إعادة تأكيد ما تم إعلانه سابقا - على سبيل المثال ، مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، وأنه لا ينبغي لأحد في منطقة أوروبا والأطلسي أن يعزز أمنه على حساب أمن الآخرين، فإنهم يتهربون من هذا المبدأ ويخافون إعادة تأكيده. لذلك، فإن من الممكن التوصل إلى استنتاج بسيط، لديهم خطط خبيثة تجاه روسيا. أتمنى أن أكون مخطئا".

كما أعلن لافروف أن موسكو مستعدة لاستئناف الاتصالات في إطار مجلس روسيا والناتو، والجيش ينبغي يبدأ الحوار.

قال لافروف عقب اجتماع المجلس الوزاري لدول البريكس عبر تقنية الفيديو: "عندما يتم دعوتنا للاجتماع مع زملائنا من حلف شمال الأطلسي، واستئناف أنشطة مجلس روسيا والناتو، نقول نعم، نحن مستعدون".

وأضاف وزير خارجية روسيا: "دعوا أولاً، الجيش يبدأ الحديث عن الوضع الحقيقي على الأرض الآن، بما في ذلك الآخذ في الحسبان الانتهاك الجسيم من قبل زملائنا في الناتو للاتفاقيات المبرمة في أواخر التسعينيات من القرن الماضي والتي تنص على أن الناتو لن ينشر قوات عسكرية كبيرة في مناطق الأعضاء الجدد".