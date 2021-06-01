الكرملين يرحب بتصريحات واشنطن بشأن "التيار الشمالي 2"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على علم بالتصريحات الأمريكية التي تفيد بتخلي واشنطن عن فرض عقوبات على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن رد فعل الرئيس الروسي تجاه تصريحات واشنطن حول تراجعها عن فرض عقوبات ضد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" : "الرئيس يعلم بشأن تصريحات واشنطن، والجانب الروسي يرحب بها".

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتقوم شركة "نورد ستريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهي شركة غازبروم الروسية.

وتعارض الولايات المتحدة بنشاط المشروع حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2"، مطالبة الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

وأقر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن فرض عقوبات ضد بناء مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي- 2" في أوروبا، غير مجد في هذه المرحلة ، كون المشروع على وشك الانتهاء.