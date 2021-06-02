وزير الطاقة الروسي يستبعد ارتفاع سعر برميل النفط إلى 100 دولار

استبعد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، ارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل، مشيرا الى أن التوقعات للسنتين أو الثلاث المقبلة هي أن يتراوح السعر بين 50 و60 دولارًا.

وقال الوزير: "أدخلت الولايات المتحدة إجراءات محفزة وزاد الطلب (على النفط). وفي الوقت نفسه هناك "أوبك +" التي تنتهج سياسة موازنة العرض والطلب. لذلك يبدو لي أن السعر لن يصل قريبًا إلى 100 دولار. تقديراتنا للسنتين أو الثلاث سنوات المقبلة لا تزال تتراوح ما بين 50 و60 دولارًا للبرميل".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في صيغة "أوبك +"، يوم الثلاثاء، على مواصلة خطتهم الحالية بزيادة إنتاج النفط تدريجيا حتى يوليو.

وقررت المجموعة في أبريل إعادة حوالي 2.1 مليون برميل يوميا من الإمدادات إلى السوق خلال الفترة من مايو إلى يوليو.

وأجرت "أوبك +" تخفيضات كبيرة في الإنتاج، العام الماضي، حيث أضر الوباء بالطلب العالمي بالوقود، وتستعيد حاليا الإنتاج مع استمرار التعافي الاقتصادي في معظم أنحاء العالم.