"روسكوسموس" توضح الهدف من إرسال رائدي فضاء روسيين إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو

وصل رائدا الفضاء الروسيان أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف إلى الفضاء الخارجي لتنفيذ المهام المدرجة ضمن خطة "روسكوسموس" لعام 2021 في محطة الفضاء الدولية.

وأعلنت شركة "روسكوسموس" في وقت سابق، أنه سيتعين على أفراد الطاقم إعداد حجرة الإرساء قبل وصول وحدة المختبر متعددة الوظائف "Nauka" واستبدال لوحة منظم تدفق السوائل للنظام الحراري لوحدة الشحن الوظيفية.

في سبتمبر/ أيلول، سيتوجه رواد الفضاء إلى الفضاء الخارجي مرتين لتوصيل الكابلات الكهربائية بين وحدتي "Nauka" و"Zvezda".

سيتعين على نوفيتسكي تنفيذ ثلاث عمليات سير في الفضاء، وعلى دوبروف ستة عمليات.

وقد تم بالفعل استكمال خمس عمليات سير في الفضاء في إطار البرنامج الأمريكي هذا العام. من المقرر أن يتم العمل التالي خارج محطة الفضاء الدولية في 16 و 20 يونيو القادم، وسيؤديها توم بيسكي وشين كيمبرو. سيتعين عليهم تركيب لوحين شمسيين جديدين.

يذكر أن الرواد، الروسيَين أوليج نوفيتسكي وبيتر دوبروف والأمريكيين مارك فاندي هاي وشين كيمبرو وميغان ماك آرثر والياباني أكيهيكو هوسايد والفرنسي توم بيسك، موجودون حاليًا على محطة الفضاء الدولية.