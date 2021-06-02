مسؤول إيطالي يدعو لإدراج لقاح "سبوتنيك V" ضمن جوازات سفر "كوفيد" الأوروبية

صرح حاكم إقليم بوليا الإيطالية، ميشيل إيميليانو، أنه يجب تضمين اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا لقاح "سبوتنيك V"، داخل "جوازات سفر كوفيد" للاتحاد الأوروبي، مما سيسمح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بهذا اللقاح بالسفر بحرية في جميع أنحاء أوروبا.

بطرسبورغ - سبوتنيك. وابتداءً من 1 حزيران/ يونيو، أطلق الاتحاد الأوروبي نظاما إلكترونيا للتحقق من شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مما يتيح للدول الأعضاء الاتصال بالبرنامج الأوروبي المشترك والبدء تدريجيًا في إصدار الشهادات الإلكترونية.

وقال إميليانو، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "آمل حقاً أن يتم إدراج السائحين الروس الذين تلقوا جرعتين من اللقاح الروسي في القائمة... نحن مهتمون جداً بذلك، وقد حققت السياحة من روسيا نتائج إيجابية للغاية خلال السنوات القليلة الماضية".

وأضاف أن العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا وروسيا متوترة، لكن إطلاق اللقاح الروسي على المستوى المحلي هو في الأساس مسألة اقتصادية.

وقال: "سأكون سعيداً إذا تمكنا من إنتاج لقاح "سبوتنيك V" داخل بوليا. إذا سمحت لنا السلطات".

وبحسب إميليانو، فإن سكان المنطقة سيتفاعلون بشكل إيجابي مع إمكانية التطعيم باللقاح الروسي المعروف بجودته العالية على نطاق واسع.

وانطلقت، اليوم الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2021، تحت شعار "معا مرة أخرى، اقتصاد الواقع الجديد"، الذي يُعقد حضوريا في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/يونيو، وتعتبر وكالة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا للمنتدى.