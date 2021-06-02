بوتين يبحث مع رئيس البنك الدولي آفاق تمويل المشاريع الروسية

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، هاتفيا، مع رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، الموجود في موسكو، موضوعات التفاعل بين روسيا والبنك الدولي، ولا سيما آفاق تمويل تحديث الاقتصاد الروسي والمجال الاجتماعي والبنية التحتية، مشيرا إلى استعداد روسيا للمساهمة في تحسين كفاءة أنشطة البنك الدولي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين بهذا الصدد: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، الموجود في موسكو حاليا؛ وتمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بتفاعل روسيا مع البنك الدولي، فضلاً عن آفاق تمويل البنك لمشاريع تحديث الاقتصاد الروسي، والمجال الاجتماعي، والبنية التحتية، وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية".

وشدد بوتين خلال الاتصال على أن روسيا، باعتبارها واحدة من أكبر المساهمين في البنك الدولي، مهتمة بزيادة كفاءة أنشطته الهادفة إلى تعزيز التنمية الدولية، ومستعدة للمساهمة في ذلك بشتى الطرق الممكنة. حيث يمكن للجانب الروسي، على وجه الخصوص، أن ينضم إلى تنفيذ برامج البنك الهادفة إلى تقديم الدعم في تطعيم سكان البلدان النامية.

وأشار البيان إلى أنه تم التطرق إلى التعاون في عدد من القضايا الدولية الأخرى، بما في ذلك تغير المناخ والأمن الغذائي.