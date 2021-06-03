روسيا تنفي الأنباء عن طرد تركيا لخبراء روس تلبية لطلب واشنطن

وقالت السكرتيرة الصحفية للهيئة، فاليريا ريشيتنيكوفا، ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" بهذا الشأن: "عودة المتخصصين الفنيين الروس الموجودين في تركيا المرافقين لعقد توريد "إس-400" تأتي وفقًا للجدول الزمني المعتمد".

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة وشراء أنظمة باتريوت الأمريكية في المقابل، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلاتها "F-35" إلى تركيا، وكذلك بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

ورفضت أنقرة تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".

وتكرر تركيا التأكيد على أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.