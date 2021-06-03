روسيا: نأمل بإكمال بناء مشروع "التيار الشمالي 2" نهاية العام الجاري

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن بلاده تأمل أن يتم الانتهاء من بناء مشروع "التيار الشمالي 2" نهاية عام 2021، مشيرا إلى أنه بقي نحو 100 كيلومتر لإنهاء المشروع.

وقال نوفاك على هامش مشاركته في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي: "بالنسبة لمشروع "التيار الشمالي 2" فإن العمل مستمر من حيث المبدأ، ولم يتوقف مع الشركات المشاركة في هذا المشروع. نأمل أن يكتمل هذه المشروع في هذا العام".

وأضاف نوفاك بأن الموعد الدقيق يعتمد على عدة ظروف، منها التقنية والطقس، مشيرا إلى أنه "بقي ما يقارب 100 كيلومترا من مد الأنابيب على طول خطي التيار الشمالي 2".

هذا وتعارض الولايات المتحدة بنشاط المشروع حيث تروج للغاز الطبيعي الأميركي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2"؛ مطالبة الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

ويذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون الشركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50 في المئة.

وأعلنت شركة "نورد ستريم 2 أي جي"، المشغلة لمشروع "التيار الشمالي-2"، في نيسان/أبريل الماضي، أن سفينة "الأكاديمي تشيرسكي"، بدأت بمد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" في المياه الدنماركية، والذي بدأته شركة أنابيب فورتونا منذ بداية شباط/فبراير.

هذا وينعقد "منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021"، في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/يونيو الجاري، بحضور شخصي للمشاركين؛ وتعتبر وكالة "ريا نوفوستي" الشريك الإعلامي للمنتدى.