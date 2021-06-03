روسيا تخطط لإبداع صاروخ متميز للرحلات إلى القمر

يمكن أن يكون صاروخ روسي متوقع مخصص للرحلات إلى القمر قادرا على العودة إلى الأرض لكي يعاد استخدامه مرة أخرى.

أظهر ذلك بيان نشرته وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" على أحد المواقع الإلكترونية للحكومة الروسية.

وجاء في البيان إن مشروع إنشاء مركبة فضائية مخصصة للرحلات إلى القمر يجب أن يتضمن إنشاء صاروخ خاص لحمل المركبة من الممكن المحافظة على سلامة مرحلته الأولى (وهي مرحلة مختصة بإنتاج قوة الدفع للصاروخ) لكي يعاد استخدامها مرة أخرى.

وكانت "روسكوسموس" قد كشفت أن الصاروخ الذي سيُستخدم لتحقيق برنامج الرحلات إلى القمر يحمل اسم "ينيسيه" (وهو اسم أحد الأنهار الواقعة في سيبيريا).

وقد أعلنت وكالة الفضاء الروسية نيتها استئناف العمل في مشروع الرحلات إلى القمر في عام 2020. ثم قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إنها تتمنى أن تدعم روسيا برنامج الولايات المتحدة للرحلات إلى القمر.