الخارجية الروسية تعلق على احتمال تسليم أسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك"، إن روسيا تنسق دائمًا مع الأمم المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بجمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك احتمال تسليم شحنات جديدة من الأسلحة.

وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، مجيبا عن سؤال، حول ما إذا نوقشت في اللقاء مع رئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى، مسألة احتمال تسليم أسلحة روسية إلى هذا البلد: "هناك أيضًا قيود من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لذلك نتعامل دائمًا باحترام كبير، وننسق دائما ما يجب (في مثل هذه القضايا)".

ويُعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في عام 2021 في الفترة من 2 إلى 5 يونيو/حزيران بحضور شخصي. ووكالة "ريا نوفوستي" هي الشريك الإعلامي للمنتدى.

وبخصوص مساعدة روسيا لجمهورية أفريقيا الوسطى عسكريا، يقوم متخصصون روس بتدريب أكثر من ألف مجند في الجيش والشرطة في جمهورية أفريقيا الوسطى.