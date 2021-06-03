رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية تتحدث عن خطورة "الفطر الأسود"

وأضافت بوبوفا على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لتجنب الموقف الذي تطور في الهند، من الضروري ارتداء الأقنعة الطبية".

من جانبه قال أليكسي ياكوفليف، رئيس قسم الأمراض المعدية وعلم الأوبئة والأمراض الجلدية بجامعة سانت بطرسبرغ، إن "تكوين هذا الفطر الأسود يرتبط أيضا بالسمات المناخية للبلد".

يشار إلى أن السلطات الهندية كانت قد كشفت، في 20 مايو/ أيار الماضي، عن تفشي مرض يهدد حياة بعض المصابين بفيروس "كورونا"، ويدعى فطر الغشاء المخاطي أو "الفطر الأسود".

ويصيب المرض مصابي "كورونا"، في فترة الإصابة أو بعد التعافي من الفيروس، ومن بين أعراضه، حسب مكان نمو الفطر: الحمى، السعال، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، تورم في جانب الوجه، صداع، احتقان في الجيوب الأنفية، الآلام في البطن، قيء، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى، جلطات، تلف الأعصاب، وفقدان الوعي.

فطر الغشاء المخاطي هو مرض يهدد الحياة، وهو أحد المضاعفات التي تسببها العدوى الفطرية، ويمكن أن يتطور المرض لدى أولئك الذين على اتصال بجراثيم فطرية في البيئة أو بعد دخول الفطر إلى الجلد من خلال جرح أو خدش أو حرق. وأكبر خطر يمثله المرض على مرضى السكري، وكذلك الذين تنخفض مناعتهم بعد محاربة المرض، وعلى وجه الخصوص بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.