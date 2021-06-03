رئيسة تحرير "آر تي": الغرب يستخدم وسائل الإعلام في الصراع الجيوسياسي

قالت رئيسة تحرير الوكالة الدولية "روسيا سيغودنيا" و RT، مارغريتا سيمونيان، إن الغرب يستخدم منصات تكنولوجيا المعلومات الخاصة به في الصراع الجيوسياسي، منذ فترة طويلة.

وأوضحت على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: "عدم القدرة على الدفاع عن أنفسنا ضد الغرباء هو بالنسبة لنا مثل عدم وجود جيش خاص بنا وعدم وجود وزارة دفاع خاصة بنا وعدم وجود حدود للدولة".

وأشارت سيمونيان إلى أن الموارد الروسية تخضع للرقابة والتمييز بشكل منتظم، ووصفت تدخل المنصات الأجنبية في الشؤون الداخلية لروسيا بأنه "غير ودي وضار وخطير". وأكدت: "هذا يستمر علنا لعدة سنوات وهم لا يخفون الأمر".

يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، حظرت المنصات الأجنبية بشكل متكرر حسابات وسائل الإعلام الروسية. على سبيل المثال، قام فيسبوك بحظر صفحة وكالة "بالت نيوز" دون أي سبب. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، وضع موقع تويتر علامة "مضللة" على مادة "آر تي" الخاصة بالانتخابات الأمريكية، وقبل ذلك قام بحذف "ريا نوفوستي" من نتائج البحث. في وقت سابق، حجب موقع تويتر "سبوتنيك" و"آر تي" بالطريقة نفسها، وكانت هناك حالات مشابهة أخرى.