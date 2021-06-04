اليابان ترفض احتجاجا روسيا يتعلق بهذا الأمر

قامت الخارجية الروسية بتسليم السفارة اليابانية في موسكو مذكرة احتجاج، قبل أن ترفضها طوكيو، اليوم الجمعة، وتعلق على الموضوع.

طوكيو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي في مؤتمر صحفي اليوم: إن "موقف اليابان يتمثل بناءً على تفسيرات الأشخاص المعنيين والتحليلات، بان سفينة الصيد "إيهو مارو رقم 172 " كانت تعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة باليابان"، لافتا إلى ان" الاحتجاج الروسي لا يمكن قبوله".

وأضاف " نطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها".

يذكر ان الخارجية الروسية سلَّمت مذكرة احتجاج للسفارة اليابانية في موسكو على سلوك سفينة صيد يابانية، دخلت المنطقة الاقتصادية الروسية الخالصة قرب جزيرة "ساخالين".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان يوم الخميس، إن حرس الحدود الروسي رصد سفينة "إيهو مارو 172" اليابانية داخل المنطقة الاقتصادية الروسية بالقرب من جزيرة ساخالين في الشرق الأقصى الروسي.

وأضافت أن السفينة لم ترد على إشارات الإنذار وأثناء مغادرتها للمنطقة "قامت بمناورات غير آمنة تجاه زورق خفر السواحل الروسي، مما عرض سلامة طاقمه للخطر".

وأكدت الخارجية الروسية أن إجراءات حرس الحدود اتسقت بشكل تام مع التشريعات الروسية والقانون الدولي.

واقتاد حرس الحدود الروس السفينة اليابانية إلى ميناء كورساكوف الروسي للتحقيق في الحادث.

وكانت اليابان قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها قدمت احتجاجا إلى موسكو على قرارها احتجاز قارب الصيد وطاقمه الأسبوع الماضي.