بيسكوف: بوتين يقيم في مؤتمر بطرسبورغ التطور الاقتصادي لروسيا

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقيم تقليديًا، خلال خطابه في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، التنمية الاقتصادية للبلاد.

ومن المقرر عقد جلسة كاملة بمشاركة بوتين في الساعة 14.00 بتوقيت موسكو اليوم الجمعة.

وقال بيسكوف على الهواء من القناة الأولى: "نظرًا لحقيقة أن المنتدى العام الماضي لم يكن كما هو عليه اليوم، توقع المشككون انخفاضًا في مستوى مشاركة رجال الأعمال، ولكن مع ذلك، فإن المنتدى يحظى بشعبية كبيرة، ومكتمل".

وأضاف: "تقليديا، يقيم بوتين المرحلة الحالية من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويقيم المرحلة التي مرت. بطريقة أو بأخرى، سوف نسمع ما تم اجتيازه، وما هي العواقب التي لدينا وكيف سنتأقلم معها".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في الأمس أن الاقتصاد الروسي يتجاوز المرحلة الصعبة بعد الجائحة.

وقال بوتين، خلال حفل توقيع اتفاقات الاستثمار في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: "العمل الجاري يستمر رغم الصعوبات، بما فيها المتعلقة بجائحة فيروس كورونا. وأفضل تأكيد لذلك هو نتائج عمل الاقتصاد الروسي بشكل عام. سأتحدث عن ذلك يوم الغد خلال المنتدى، لكن أنتم تعلمون ذلك أفضل من أي أحد آخر، فأنتم تشعرون بذلك جميعكم خلال العمل اليومي".

وأضاف الرئيس: "تتمكن روسيا من تجاوز الصعوبات التي واجهها العالم بأكمله على مدى العام الماضي. واقتصادنا يخرج من الوضع الصعب الذي كنا فيه".

هذا وينعقد "منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2021"، في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/يونيو الجاري، بحضور شخصي للمشاركين؛ وتعتبر وكالة "ريا نوفوستي" الشريك الإعلامي للمنتدى.

وارتفع حجم الاستثمار في الأصول الثابتة في روسيا الاتحادية، للربع الأول من العام الجاري، بنسبة 2%، على أساس سنوي، وفق بيانات صادرة عن الجهاز الفيدرالي للإحصاء الحكومي "روسستات".

وبهذه القيمة، بلغ حجم الاستثمار الكلي، للفترة المذكورة، في روسيا 3.1 تريليون روبل (نحو 42.82 مليار دولار أمريكي).

ومقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2020، انخفض حجم الاستثمار في روسيا، بنسبة 61.7%.