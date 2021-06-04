موسكو: الوكالة الأوروبية للأدوية لم تبد أي ملاحظات نقدية حول  لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل ديميترييف، اليوم الجمعة، أن وكالة الأدوية الأوروبية لم تبد أي ملاحظات نقدية أثناء دراستها اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، سواء من ناحية الإنتاج أو من الناحية السريرية.

سانت بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال دميتريف، في إحاطة إعلامية، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نحن نقدر العمل الاحترافي لفنيي وكالة الأدوية الأوروبية، نود فصل عمل الجزء الفني للوكالة الذي لم يكشف بعد عن انتقادات كبيرة، عن التصريحات السياسية التي نراها في حملة التضليل ضد "سبوتنيك V".

وأضاف: "وقت التسجيل اللقاح يعتمد على وكالة الأدوية الأوروبية. لم نتلق أي تعليقات نقدية سواء على التجارب السريرية أو بخصوص الإنتاج. هناك عملية مهنية جارية نأمل ألا يتم تسييسها."

ويذكر أنه في أوائل آذار/مارس، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن وكالة الأدوية الأوروبية بدأت دراسة متسقة لملف تسجيل اللقاح الروسي. وستختبر الوكالة اللقاح وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفعالية والسلامة والجودة.

وأعربت وزارة الصحة الروسية، في وقت سابق، من هذا الأسبوع عن أملها بأن تقوم منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية بتسجيل اللقاح الروسي في الأشهر المقبلة.

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غاماليا"، في 19 نيسان/أبريل الجاري، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6 بالمئة، وذلك بناءً على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقًا المجلة الطبية "لانسيت" البالغة 91.6 بالمئة.