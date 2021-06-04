دميترييف: نأمل عدم تسييس عملية تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في أوروبا

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم الجمعة، أنه لم يصدر عن الوكالة الأوروبية للأدوية ومنظمة الصحة العالمية أي ملاحظات نقدية فيما يخص تسجيل لقاح "سبوتنيك V" حتى الآن، ونأمل ألا يتم تسييس العملية.

سانت بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال دميترييف، في إحاطة إعلامية، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لا توجد لديهم (الوكالة الأوروبية للأدوية ومنظمة الصحة العالمية) أي ملاحظات نقدية حتى الآن، ونأمل أن تبقى العملية على المستوى التقني وألا يتم تسييسها".

ويذكر أنه في أوائل آذار/مارس، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أن وكالة الأدوية الأوروبية بدأت دراسة متسقة لملف تسجيل اللقاح الروسي. وستختبر الوكالة اللقاح وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفعالية والسلامة والجودة.

وأعربت وزارة الصحة الروسية، في وقت سابق، من هذا الأسبوع عن أملها بأن تقوم منظمة الصحة العالمية ووكالة الأدوية الأوروبية بتسجيل اللقاح الروسي في الأشهر المقبلة.

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "غاماليا"، في 19 نيسان/أبريل الجاري، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6%، وذلك بناءً على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقًا المجلة الطبية "لانسيت" البالغة 91.6%.

هذا ويعقد "منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021"، في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/يونيو الجاري، بحضور شخصي للمشاركين؛ وتعتبر وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي للمنتدى.