بوتين يصرح بعدم تسجيل أي حالات وفاة بعد التطعيم باللقاح الروسي المضاد لكورونا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال كلمته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بأنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بعد التطعيم باللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وصرّح الرئيس بوتين بأنه لا يزال خطر تفشي الوباء قائما حتى يتم ضمان الوصول إلى اللقاحات ضد فيروس "كورونا" في جميع القارات. مشيرا إلى البلدان المتقدمة لعدم استعدادها لمساعدة أولئك الذين ليس لديهم الأموال والتقنيات الكافية لإنتاج الأدوية الخاصة بهم.

وقال بوتين: "ما لم نوفر وصولا واسع النطاق في كل مكان للقاحات ضد فيروس كورونا، وفي جميع القارات، فإن خطر الوباء وتفشي المرض الجديد لن يزول".

هذا وكلف الرئيس فلاديمير بوتين مجلس الوزراء بالعمل على حل مسألة تنظيم سياحة اللقاحات في روسيا الاتحادية بحلول نهاية هذا الشهر الجاري.

وقال بوتين خلال كلمته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: إنني "أطلب من الحكومة تحليل جميع جوانب هذه القضية بحلول نهاية الشهر، مع مراعاة متطلبات السلامة، بالطبع، والرقابة الصحية لتنظيم الظروف الملائمة للمواطنين الأجانب مقابل التطعيم المدفوع الأجر في بلادنا".

وأضاف: "روسيا مستعدة لمنح المواطنين الأجانب فرصة القدوم إلى البلاد وتلقّي التطعيم".