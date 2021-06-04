بوتين: خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" مشروع اقتصادي بحت

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" مشروع اقتصادي بحت، والطريق من روسيا إلى ألمانيا أقصر وأرخص من العبور عبر أوكرانيا وسلوفاكيا.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "أريد أن أؤكد أن هذا مشروع تجاري - اقتصادي بحت. من يعتقد أن القصد منه تجاوز العبور عبر بلدان معينة، هذه الفرضية لا تتوافق مع الواقع".

وتابع بوتين قائلا: "الطريق على طول قاع بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا هو أقصر من حيث عدد الكيلومترات، أكرر مرة أخرى، هذا الطريق مقارنة بالطريق عبر الدول الأوروبية، وأوكرانيا، وسلوفاكيا، والنمسا، وما إلى ذلك، إنه أقصر وأرخص".

وأضاف بقوله: "في غضون حوالي، شهر ونصف إلى شهرين، سيكتمل، كما آمل، السلسلة الثانية من المشروع".

كما أشار بوتين إلى أن مخاوف بعض شركاء روسيا الدوليين من "التيار الشمالي" ناجمة عن "الدعاية المسيئة" للمشروع.

وقال بوتين: "إن نورد ستريم 2 هو ببساطة أكثر ملاءمة من الناحية الاقتصادية. لقد أكدنا على ذلك مئة مرة، ولا تزال البروباغندا المسئية تدفع الناس إلى التفكير أن المشروع له هدف سياسي".

ويذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون الشركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50 في المئة.

هذا ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2021 تحت شعار "معا مرة أخرى - اقتصاد الواقع الجديد"، حضوريا في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/يونيو وتعتبر وكالة "ريا نوفوستي" شريكا إعلاميا للمنتدى