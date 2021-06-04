مستشار النمسا يشكر روسيا على مبادرتها في توفير لقاح "سبوتنيك V" في عدة بلدان

أعرب المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، اليوم الجمعة، عن سعادته بتوفر اللقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس "كورونا" المستجد، في العديد من البلدان، ووجه كلمة شكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مبادرته في هذا المجال.

وقال المستشار كورتس خلال المشاركة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي عبر تقنية الفيديو: "يجب أن يكون هدفنا هو تحقيق بطريقة اقتصادية المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة. لا يمكننا أن ننجح إلا إذا هزمنا فيروس "كورونا" في كل بلد".

وأضاف: "لذلك فإن التعاون الدولي مهم للغاية وأهم من أي وقت مضى. في هذا الصدد، نعلم أن هذا ليس ممكنا دائما، لأن أجزاء مختلفة من العالم منقسمة سياسيا".

وتاعب: "لذلك لا يهم من أين يأتي هذا اللقاح، أمريكا، الاتحاد الأوروبي أو روسيا أو الصين. كل نجاح في مكافحة الفيروس التاجي هو نجاح للعالم بأسره. الاختلافات الجيوسياسية لا تهم".

وأضاف كورتس: "يسعدني جدًا أن لقاح "سبوتنيك V" متوفر بالفعل في أكثر من 60 دولة. أود أن أشكرك، السيد الرئيس بوتين، على مبادراتك في هذا المجال".

هذا وينعقد "منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021"، في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/ يونيو الجاري، بحضور شخصي للمشاركين، وتعتبر وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي للمنتدى.