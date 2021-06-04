مقاتلة ميغ "31" الروسية ترافق طائرة لسلاح الجو الأمريكي فوق بحر بارنتس

أفادت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي، اليوم الجمعة، أن المقاتلة الروسية من طراز "ميغ 31" رافقت طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق بحر بارنتس.

وبحسب البيان، رصدت أجهزة مراقبة الأجواء الروسية فوق منطقة بحر بارنتس، اليوم، هدفًا جويًا يقترب من الحدود الروسية.

وأضاف البيان: "لتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك الحدود، حلقت المقاتلة من طراز ميغ 31 التابعة للأسطول الشمالي باتجاه الهدف، وحدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي بأنه طائرة دورية من طراز" بي 8 أ بوسيدون" تابعة لسلاح الجو الأمريكي ورافقته فوق بحر بارنتس".

واختتم البيان: أنه بعد تغيير الطائرة الأمريكية مسارها عن حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة إلى القاعدة العسكرية. وتم التأكيد على أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".