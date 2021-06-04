الصحة الروسية تعلن عن بدء تطعيم الأجانب في البلاد ضد فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن تطعيم الأجانب العاملين في روسيا بلقاح" سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال موراشكو في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أول ما تم الإعلان عن اللقاح كان للعاملين الأجانب في روسيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر تعليمات للحكومة، العمل على حل قضية التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا للأجانب في روسيا.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلنت وزارة الصحة الروسية تسجيل لقاح"سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا، مؤكدة أن حقنة واحدة تكفي لإحداث استجابة مناعية قوية.