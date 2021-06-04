بوتين يتطلع إلى نتيجة إيجابية من لقائه مع بايدن في جنيف

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه "يتطلع إلى نتيجة إيجابية من لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف المقرر إجراؤه في السادس عشر من الشهر الجاري".

وصرّح الرئيس بوتين على هامش فعاليات منتدى "سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" في حديثه للقناة الأولى الروسية: "إنني أتطلع إلى نتيجة إيجابية، وآمل أن تتم تهيئة الظروف من أجل اتخاذ مزيد من الخطوات لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية وحل القضايا التي تواجه بلدينا، ليس بلدينا فقط، بل المجتمع الدولي بأسره".

وأوضح الرئيس بوتين أنه "لا أتوقع أي انفراج في العلاقات الروسية الأمريكية، لا شيء يمكن أن يدهشنا جميعا بنتائجه، لكن حقيقة أننا سنلتقي وسنتحدث عن احتمال استعادة العلاقات الثنائية، سنتحدث عن القضايا التي تمثل بالنسبة لنا المصلحة المشتركة وهذا في حد ذاته ليس سيئا".

وأكد الرئيس بوتين، أن "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أصبحت رهينة السياسة الداخلية لأمريكا، معربا عن أمله في أن ينتهي هذا يوما ما".

هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن "بلاده لا تتوقع تقدما كبيرا من قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي جو بايدن"، مؤكدا على أن العلاقات بين البلدين في أزمة.

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية-الأمريكية في الـ 16 من يونيو/ حزيران الجاري، في مدينة جنيف السويسرية.

هذا ويعقد منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021" تحت شعار "معا مرة أخرى - اقتصاد الواقع الجديد"، حضوريا في الفترة من 2 إلى 5 يونيو/ حزيران الجاري، وتعتبر وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي للمنتدى.