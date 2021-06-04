بوتين: الاقتصاد الروسي أظهر ثباتا أمام الصدمات الخارجية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن الاقتصاد الروسي أظهر ثباتا أمام الصدمات الخارجية.

قال الرئيس بوتين، في لقاء مع ممثلي مجتمع الاستثمار الدولي والشركات الأجنبية المصنعة للقاح "سبوتنيك V" خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي:

"لقد قلت اليوم في الجلسة العامة للمنتدى إن الاقتصاد الروسي، رغم كل الصعوبات، أظهر ثباتا أمام الصدمات الخارجية".

وأضاف الرئيس بوتين: "في عام 2020 انخفض الناتج المحلي الإجمالي في روسيا أقل من الاقتصاد العالمي. وبحلول نهاية العام الجاري سنصل إلى معدل نمو يبلغ نحو 4%".

وأشار بوتين إلى أن "هذه النتائج أصبحت ممكنة بفضل الأساس الذي تم إنشاؤه في السنوات السابقة، وبفضل العمل المتفاني لكثير من الناس في الصناعة والزراعة والمجال الاجتماعي والرعاية الصحية والعلوم".

وأشار بوتين إلى الدور النشط الذي قام به صندوق الاستثمار الروسي المباشر في تنظيم إنتاج أنظمة اختبار سريعة عالية الدقة لتشخيص فيروس كورونا المستجد، وكذلك الأدوية لعلاج هذا المرض الخطير.