بوتين يدعو لمواصلة الحوار حول معاهدة السلام مع اليابان

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة مواصلة الحوار مع اليابان لعقد معاهدة السلام معها، علما أن المعاهدة لا تزال معلّقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقاء مدراء وكالات الأنباء الدولية أثناء منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لدينا تعديل على الدستور ونحن يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار بلا شك، لكنني لا أعتقد أننا يجب أن نوقف الحوار حول معاهدة السلام".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك الكثير من القضايا الحساسة.

وأكد بوتين أن "علي موسكو وطوكيو بناء علاقات حسن جوار تصب في مصلحة الشعبين"، منوها إلى أن الشراكة الطبيعية التي تميز البلدين في العديد من القضايا.

يذكر أن اليابان تربط عقد معاهدة السلام مع روسيا بتسليمها 4 جزر من جزر الكوريل، بينما تتمسك روسيا بأن سيادتها على الجزر تمخضت عن نتائج الحرب العالمية الثانية، وغير قابلة لإعادة النظر فيها.

وفي العام الماضي أقرت روسيا تعديلات دستورية تحظر التنازل عن أي أراض روسية إلا في إطار اتفاقيات ترسيم الحدود.

هذا ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2021 تحت شعار "معا مرة أخرى - اقتصاد الواقع الجديد"، حضوريا في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/يونيو وتعتبر وكالة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا للمنتدى.