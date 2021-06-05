موارشكو: نسبة الروس الذين يتمتعون بمناعة ضد كورونا ليست سيئة

أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت ،أن نسبة الأشخاص الذين يتمتعون بمناعة ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا ليست سيئة.. لكن هذا لا يزال غير كافٍ لـ"هزيمة فيروس كورونا" بشكل تام.

وقال موراشكو خلال مقابلة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: إن "الأشخاص الذين لديهم طبقة مناعية ضد فيروس كورونا في روسيا، ليست سيئة.. لكن هذا لا يزال غير كاف للقضاء على الفيروس"، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية تكمن في "القضاء على الفيروس".

هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس 2020، طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

ويعقد "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021"، في الفترة من 2 إلى 5 حزيران/يونيو الجاري، بحضور شخصي للمشاركين؛ وتعتبر وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي للمنتدى.