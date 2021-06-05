بوتين: يجب حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من أجل المستقبل بدون حجج مؤقتة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يجب حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع الأخذ في الاعتبار المنظور التاريخي، ومن المهم النظر إلى المستقبل، وعدم الاسترشاد بالاعتبارات الانتهازية اللحظية.

وعقد بوتين، مساء الجمعة، اجتماعا على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية.

وتم نشر مقطع الفيديو، التي جرت عبر الفيديو، على موقع الكرملين على الإنترنت.

وقال بوتين، متحدثا عن آفاق المستقبل، "من المهم للغاية النظر إلى المستقبل، ومن المهم للغاية عدم الاسترشاد بالاعتبارات الانتهازية السياسية اللحظية، ولكن النظر في تهيئة الظروف لتسوية مستقرة من منظور تاريخي طويل".

وأضاف بوتين "نتمنى بشدة أن يتم حل القضايا ذات الطبيعة الجوهرية، أي إقامة دولتين، أعني، بما في ذلك دولة فلسطينية، على أساس المصالح المشتركة للشعوب التي تعيش في هذه المنطقة".

مؤكدا في الوقت نفسه "على إستعداد روسيا مع جميع المشاركين في هذه العملية للعمل بنشاط وتقديم مساهمتها الممكنة في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأشار بوتين إلى أن الاتحاد الروسي يشارك في عمليات الشرق الأوسط منذ عقود عديدة. وأضاف أن روسيا تتمتع بعلاقات جيدة جدا مع إسرائيل، لكنها تتمتع أيضا بعلاقات ودية تقليدية مع العالم العربي وخاصة مع الشعب الفلسطيني.

وقال "نرحب بتطبيع العلاقات في المنطقة بين مختلف الدول، بما في ذلك بين الدول العربية وإسرائيل. وعندما تعود العلاقات بين الدول، فإن ذلك يعود بالفائدة على شعوب هذه الدول على الدوام".