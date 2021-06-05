روسكوسموس تعلق على تصريحات إيلون ماسك حول الرحلات البشرية إلى المريخ

علق المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري روغوزين، اليوم السبت، على تصريحات رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك حول الرحلات الجماعية إلى المريخ.

وأشار روغوزين، إلى أن الأشخاص "التقنيين" يدركون أن هذا "هراء تام"، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن الناس ينجذبون إلى الأفكار الخيالية.

وأوضح روغوزين إلى أن السفر إلى المريخ ممكن فقط من خلال نافذة الإطلاق، التي تفتح كل عامين.

وقال المدير العالم: "لو تحقق ذلك سيطير الركاب إلى المريخ مثل السردين المحشور في علبة، حيث سيطيرون في اتجاه واحد لمدة تسعة أشهر، وسينتظرون مدة عامين لتصل مركبات أخرى للعودة إلى الأرض".

وأضاف روغوزين: "الناس يحبون الأفكار المبهرة، هناك الكثير من أمثال هؤلاء الناس الذين يحبون رواية القصص الخيالية".

وفي وقت سابق أعرب ماسك، عن ثقته في أن شركته، المتخصصة في عالم الفضاء، "سبيس أكس" ستكون قادرة على إرسال البشر إلى المريخ بحلول عام 2026 على أقصى تقدير.