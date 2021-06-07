الكرملين ينفي معلومات عن رفض أمير قطر الحضور إلى منتدى بطرسبرغ

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، معلومات بشأن رفض أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الحضور إلى منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بسبب عدم تنظيم لقاء شخصي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عن صحة التقارير الواردة عن عدم حضور أمير قطر إلى منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم لقاء شخصي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "بالطبع، لا. تعلمون أن هناك قيودا لا تزال سارية في عدد من دول العالم، من بينها بلدنا. هذه القيود لم تسمح بتنظيم زيارة عمل كاملة لزعيم قطر إلى روسيا. هذه الزيارة ستجري بمجرد أن تسمح الظروف".

وقدم الوفد القطري جناحا في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، تبلغ مساحته أكثر من ألفي متر مربع. يتحد الجناح بأكمله من خلال تركيب الروطان المعلق. وبعد انتهاء المنتدى، سيتم التبرع بالأثاث والنباتات من الجناح للجامعات والمكتبات والمتاحف الروسية.

وضم الوفد ممثلين عن 50 منظمة قطرية، من رجال أعمال وكبار مسؤولين وسياسيين، بمشاركة 200 متطوع في أعمال الجناح الرسمي لدولة قطر.

هذا وعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 2 إلى 5 يونيو/ حزيران من العام الجاري بحضور شخصي، وتعتبر وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي لـلمنتدى.